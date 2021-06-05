شوقى: التعليمات الخاصة بالامتحان لطلاب الثانوية العامة الأسبوع الحالى

جدة - نرمين السيد - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، إن الوزارة ستنشر خلال الأسبوع الحالى تعليمات واضحة بشأن ما ينبغى على الطالب أن يفعله، وكذلك ما لا ينبغى أن يفعله خلال امتحان الثانوية العامة الذى سيكون مزيجا "الكترونى _ورقى" لتأمين الطلاب من حيث الأسئلة والإجابة.





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