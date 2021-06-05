محافظ مطروح يتابع تنفيذ الأعمال استعدادا لموسم الصيف

جدة - نرمين السيد - وتفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان كوبرى روميل من خلال إقامة نافورة جمالية، مشيدًا بالجهود المبذولة من الجهة المساهمة فى أعمال التطوير الجمالى والحضارى لعدد من الميادين بمدينة مرسى مطروح ومنها ميدان البنك الأهلى وبجوار المستشفى العام بما يليق بمكانتها السياحية.

كما كلف محافظ مطروح بإزالة كافة إشغالات المحلات على الأرصفة بمنطقة الفيروز وباب البحر حفاظا على حق المشاة، ودراسة زيادة أعداد دورات المياه العامة والحضارية بالشواطئ، وإمكانية تمهيد وإقامة منطقة انتظار سيارات بالمنطقة الشرقية لكوبرى روميل، بجانب الجزء المرخص لإشغالات الشباب وتسوية الرمال أمام الملعب الخماسى وإزالة كافة مخلفات الصخور وإقامة منطقة انتظار للسيارات.