مجلس إدارة المتحدة يوافق على تعيين ألبرت شفيق رئيسا لشبكة قنوات ON

فى إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة، قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الأستاذ ألبرت شفيق رئيسًا لشبكة قنوات ON.

جدير بالذكر أن ألبرت شفيق عمل رئيسًا لشبكة تليفزيون النهار في عام 2016 ثم رئيسًا لقناة Extra news وفى هذه الأثناء تولى مهمة الإشراف على تطوير القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، وقد تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1993.

كما عمل مديرًا لوكالة فيديو كايرو للأخبار والتي تعامل من خلالها مع عدد كبير من القنوات الفضائية العالمية مثل CNN وBBC وNHk وFox News وMbc وZDF، ثم أسس مكتب الوكالة في بيروت والعراق، بالإضافة لتأسيسه قناة النهرين في العراق وتوليه إدارتها في عام 2004، وتأسيسه قناة ON Tv أول قناة مصرية إخبارية مستقلة وتوليه رئاستها في عام 2008، وكذا قناة ON TV Live في عام 2011، ووكالة أنباء ONA للتدريب الإعلامى في عام 2012.