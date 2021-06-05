الآثار تكشف عن سيناريو العرض الجديد للمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة السياحة والآثار عن فكرة سيناريو العرض الجديد للمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية والذى يجرى به حاليا مشروعا ضخما لتطويره وترميمه، حيث سيضم أقساما جديدة به لخدمة الفكر المتحفى الحديث حتى يكون مؤسسة علمية منافسة على مستوى عالمى.





وأشارت الوزارة، فى بيان أصدرته اليوم السبت، إلى أن مشروع ترميم وتطوير المتحف يهدف إلى تعزيز الرسالة العلمية والثقافية التنويرية للمتحف، والذى يعد واحدا من أهم وأعظم متاحف منطقة حوض البحر المتوسط بأسرها، فهو يتمركز فى أقدم الشوارع الأثرية الرئيسية لمدينة الإسكندرية، عروس البحر المتوسط وحلقة الوصل بين اليونان ومصر قديما.

ويقوم سيناريو العرض المتحفى بتسليط الضوء على الدولة الحاكمة والحياة السياسية فى مصر خلال العصر البطلمى والرومانى، بجانب عرض لشكل الحياة اليومية اليونانية والرومانية بالإسكندرية والذى يتطرق لعرض لفكرة الديانة والعبادات فى العصرين اليونانى والرومانى.

ويشمل سيناريو العرض الجديد، التركيز على المعرفة والعلوم الفكرية، حيث تمثل الإسكندرية منارة للعلوم والثقافات الحضارية المختلفة، وأيضا قبلة يحج إليها جميع علماء وفلاسفة العالم القديم لما لها من تأثير ثقافى وحضارى، كما يشمل على التعبير عن النشاط الفنى بالإسكندرية من خلال القطع الأثرية والتى تعبر عن عبادة المعبود ديونيسوس، راعى المسرح فى الإسكندرية قديما، كما سيتم عرض التطور العقائدى الجنائزى فى العصرين اليونانى والرومانى من خلال التوابيت والمومياوات والأوانى الكانوبية وشواهد القبور الجنائزية وبورتريهات الفيوم، والتمائم التى ترجع إلى العصور التاريخية المختلفة.

كما يتم عرض الفن البيزنطى والفن القبطى من خلال البقايا المعمارية المميزة مثل الأفاريز، زخارف السقوف، قواعد الأعمدة، التيجان، المعموديات، النسيج، العملات، مجموعة الراعى الصالح، جداريات، منحوتات ومسارج وقنينات.

وسيضم المتحف قطع أثرية توضح التبادل التجارى والعلاقات الخارجية الاقتصادية والحربية والصناعات الصغيرة والحرف المصرية المنتشرة فى أرجاء مصر المعمورة فى العصور القديمة، والتى تم تبادلها مع بعض الدول الصديقة، كما سيتم عرض فكرة التجارة الداخلية والخارجية والعلوم والتكنولوجيا والجيش المصرى عبر العصور.

وسوف يتم تزويد المتحف بصالة لكبار الزوار، قاعة للمؤتمرات، مكتبة تضم أندر الكتب بالعالم، وقاعة التربية المتحفية لجذب الأطفال إلى المتحف من خلال الورش والأنشطة المختلفة التى تهتم برفع الوعى الأثرى لديهم، وذلك بعد تجهيز أماكن مناسبة لخدمة ذوى الأحتياجات الخاصة.

يشار إلى أن المتحف اليونانى الرومانى افتتح لأول مرة فى عام 1893، وذلك فى مبنى صغير على طريق الحرية بمدينة الإسكندرية، وفى عام 1895 تم نقله للمبنى الحالى، حيث قام بافتتاحه الخديوى عباس حلمى الثانى يوم 26 سبتمبر من نفس العام، ليعرض العديد من القطع الأثرية التى تم العثورعليها فى محافظة الإسكندرية والتى يرجع معظمها إلى العصور البطلمية والرومانية.