فيديو .. وزير التعليم : الحبس والغرامة عقوبة الغش

جدة - نرمين السيد - وأضاف شوقى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتى"، الذى يعرض على فضائية صدى البلد، اليوم السبت، أن اصطحاب الكتاب فى الامتحانات نظام متبع لكل المراحل الثانوية منذ 2018، مشيرًا إلى أن الكتاب ليس له علاقة بالغش ووجوده يجعل الطالب يفهم الموضوعات فى المناهج بدون حفظ، وأوضح أن لدينا قانون جديد للغش الإلكترونى وسنطبقه على المخالفين، وذكر أن الوزارة تحرص على تطبيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى الامتحانات بسبب فيروس كورونا.

وأشار الدكتور طارق شوقى إلى أنه لا يوجد ما يسمى سؤال خارج المنهج ونسعى للقضاء على ظاهرة الحفظ، كما أن استخدام التصحيح الإلكترونى فى الامتحانات يحرر من الأخطاء ويهدف لضمان العدالة بين الطلاب، مؤكدا أن استخدام التكنولوجيا يوفر الجهد فى عملية التصحيح للأسئلة.

وتابع : " أن 1.500 معلم اشتركوا فى إعداد بنوك الأسئلة، حيث تم تصميم الامتحانات بعناية كبيرة من حيث توازن عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة مع الوقت المصمم لكل سؤال".