إنفوجراف- أحمد الطاهرى.. من التألق فى روز اليوسف لـ«نائب رئيس Extra news»

جدة - نرمين السيد - ويشغل أحمد الطاهرى منصب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، كما عمل مستشارا لمؤسسة دى ميديا الإعلامية.

وأسس الطاهرى وتولى رئاسة تحرير مركز النادى الدولى للسياسات الخارجية، كما تولى رئاسة تحرير جورنال مصر، بالإضافة إلى عمله مديرا لمكتب الوطن لدى واشنطن، وزميل زائر لعدد من مراكز الأبحاث الأمريكية.

وقدم الطاهرى خلال مسيرته الصحفية والإعلامية، العديد من الحوارات والتغطيات الصحفية المتميزة خلال مشواره.