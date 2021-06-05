مصر تدين الهجوم الإرهابى بإقليم ياجا شمال بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابى، الذى شهده أمس اقليم ياجا شمال بوركينا فاسو، والذى أسفر عن مقتل أكثر من مئة من المدنيين، معربةً عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لبوركينا فاسو الشقيقة ولأسر الضحايا الأبرياء، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمُصابين.





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