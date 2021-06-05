إنفوجراف- ألبرت شفيق.. رائد صناعة وتطوير الفضائيات رئيسا لقنوات On

جدة - نرمين السيد - وعمل ألبرت شفيق رئيسًا لشبكة تليفزيون النهار فى عام 2016، كما تولى شفيق مهمة الإشراف على تطوير القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، وعمل أيضا مديرًا لوكالة فيديو كايرو للأخبار.

وأسس ألبرت شفيق خلال مسيرته المهنية، عددا من القنوات والوكالات، منها قناة النهرين فى العراق، وقناة on tv، ووكالة أنباء ONA.