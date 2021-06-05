دبلوماسيون أجانب بالقاهرة يشيدون بمصنع المستنسخات الأثرية بالعبور

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الزيارة التى نظمتها وزارة السياحة والآثار للسفراء وزوجاتهم للمصنع، والذى تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية"، ويعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، وتم افتتاحه أواخر شهر مارس الماضى.

وشملت القائمة عدد من الدبلوماسيين، من بينهم سفراء دول اليابان وألمانيا وفرنسا وصربيا وأستراليا والتشيك وإسبانيا وكولومبيا واليونان والمكسيك والاتحاد الأوروبى.

وأجرى السفراء، جولة زاروا خلالها أقسام المصنع المختلفة ووحدات الإنتاج اليدوى والمُميكن وقاعة العرض، وعقب الجولة تم عرض فيلم عن مصنع المستنسخات الأثرية وأقسامه المختلفة كما حرصوا على شراء عدد من المستنسخات الأثرية التى ينتجها المصنع لتكون هدايا تذكارية يقدموها لعائلاتهم وأصدقائهم.

ومنح هشام شعراوى رئيس مجلس إدارة شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية، السفراء تخفيض بنسبة 15% على المستنسخات الأثرية التى قاموا بشرائها اليوم.

وأشار شعراوى - خلال استقباله السفراء - إلى أن فكرة إنشاء مصنع للمستنسخات الأثرية جاءت تلبية للطلب المتزايد من المصريين والسائحين من زائرى المتاحف والمواقع الأثرية بمحاولة اقتناء المستنسخات الأثرية كهدايا تذكارية من شأنها أن تذكرهم بزيارتهم لهذه الأماكن.

وأوضح أن الشركة تحرص بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار على إنتاج منتجات متنوعة للنماذج الأثرية عالية الجودة وتسويقها والترويج لها مواكبة لمتطلبات السوق المحلية والعالمية، وتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء نماذج الآثار المصرية.

ويهدف مصنع المستنسخات الأثرية إلى حماية التراث الحضارى والثقافى وحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية، حيث إن كل مستنسخ أثرى يتم إنتاجه بالمصنع يحمل ختمًا خاصًا بالمجلس الأعلى للآثار، وشهادة معتمدة تفيد بأنه قطعة مقلدة وصورة طبق الأصل وأنه من إنتاج الوزارة، إلى جانب وجود (باركود) يمكن من خلاله التعرف على كافة المعلومات الخاصة بهذه القطعة باللغتين العربية والإنجليزية مثل المادة المصنوعة منها والوزن واسم ومكان عرض القطعة الأصلية.

ويعمل بالمصنع نحو 150 من الفنانين والمرممين والحرفيين المتخصصين ذو خبرة وكفاءة عالية فى المجال معظمهم من أبناء الوزارة.