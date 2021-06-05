مصر تدين الهجوم الإرهابى في شمال بوركينا فاسو 

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ ادانتها للهجوم الإرهابي الذي شهده أمس إقليم ياجا شمال بوركينا فاسو، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100من المدنيين، معربةً عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لبوركينا فاسو الشقيقة ولأسر الضحايا الأبرياء، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمُصابين.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية فى بيان لها منذ قليل، أن مصر، حكومةً وشعباً، تؤكد على وقوفها جنباً إلى جنباً بجوار دولة بوركينا فاسو الشقيقة، وتضامنها معها في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب