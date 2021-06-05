طارق شوقى: المناهج التعليمية تعتمد على الفهم وليس الحفظ

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إنه يجب على الطالب أن يهتم بطريقة التقييم والوزارة تعمل على تقديم محتوى أفضل، وقدمت كل ما تستطيع لخدمة الطالب المصرى، مضيفا أن المناهج التعليمية تعتمد على الفهم وليس الحفظ، والوزارة تعمل على رصد كل آراء أولياء الأمور حول تطوير العملية التعليمية وتتحمل النقد بشكل كبير، مضيفا: بنسمع آراء أولياء الأمور وبنحاول نطورمن نفسنا لكن مش هنقدر نلبي طلبات كل واحد على حدة".

وتابع وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، والذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن الوزارة منفتحة على المواطنين بصورة كبيرة للغاية حول عملية التعليمية، سواء على فيس بوك أو انستجرام، مضيفًا أن أسلوب تأدية الاختبار ليس مهما بقدر تغير طريقة التقييم، سواء بشكل ورقى أو إلكتروني، والمنهج ليس الكتاب الدراسي ولكن ما نفهمه منه.

وواصل شوقى، الاختبار الجديد لن يكون في شكل أسئلة مكررة، مضيفا: إحنا هنساعد الطلاب في فهم الأسئلة من خلال طرح الكثير من الأسئلة الجديدة، لكي يستطيع الإجابة عليها كافة، والطلاب عندها قلق لأنهم معتادين على الإجابة على أسئلة متشابهة، مش مفيد إن الطالب يحفظ حاجة وينساها بعد كده، ويجب على الطالب أن يعود للامتحان التجريبى ويدرسه جيدا.