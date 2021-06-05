الزمالك يدرس خوض مباراة ودية استعداداً لأسوان بالدوري

/634752/الزمالك-يدرس-خوض-مباراة-ودية-استعدادا-لأسوان-بالدوري

وأوضح أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن المدير الفني سيحسم قراره في الأمر، ويناقش كل الاحتمالات مع الجهاز المعاون، في خوض الفريق الأول بالزمالك مباراة ودية قبل لقاء أسوان في الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والذي يدخل فيها فريق القلعة البيضاء في محاولة الفوز والمواصلة في صدارة الدوري الممتاز.

محمد عواد يضاعف تدريباته

ومن جانب آخر حرص محمد عواد حارس مرمى الزمالك على أداء بعض التدريبات الإضافية عقب انتهاء مران الفريق، اليوم السبت.

وأدى عواد تدريباته تحت قيادة أيمن الطويل مدرب فريق 2003 بالقلعة البيضاء، الذي تولى تدريب الحراس لحين عودة البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق، ويؤدي محمد عواد تدريبات إضافية من أجل زيادة معدلات لياقته البدنية.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد راحة لـ 5 أيام عقب مواجهة الجونة في الدوري الممتاز، حيث بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة أسوان في الجولة رقم 26 بالدوري يوم 17 يونيو الحالي.

تدريبات الزمالك اليوم السبت

ضغط الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مران اليوم على الجانب البدني للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية، كما عقد عدة جلسات مختلفة خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، وذلك من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية .

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية مختلفة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق ومعاونه أحمد عصمت، تحت أنظار كارتيرون المدير الفني للفريق، ومن جانب آخر اجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون، أسامة نبيه المدرب العام للزمالك وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد لمناقشة بعض الأمور الفنية للفريق.