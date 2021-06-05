/634753/لاعب-الأهلي-علي-بعد-خطوات-من-الإنضمام-لبيراميدز-في-نهاية-الموسم

يبحث الفريق السماوي بيراميدز عن مهاجم صريح للفريق، في الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد، خاصة أن الفريق السماوى يعانى من أزمة شديدة فى خط الهجوم فى ظل غياب رأس الحربة الصريح.

وتسعى إدارة بيراميز فى الوقت الحالى لرصد عدة مهاجمين سواء من داخل مصر أو من خارجها، لدراسة مستواهم بشكل جيد وتحديد العناصر التى سيتم التعاقد معها بشكل رسمى فى الفترة المقبلة، سواء من الدوري المحلي أو صفقة أجنبية.

ماذا قدم عمرو جمال في هذا الموسم ؟

يعد عمرو جمال لاعب الأهلي المعار في صفوف فريق طلائع الجيش، من أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم بيراميدز فى الموسم الجديد، خاصة فى ظل الأداء والمستوى المميز الذى يقدمه اللاعب مع طلائع الجيش، ونجاحه فى تسجيل 10 أهداف حتى الأن.

في حين ناقشت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي مستقبل عمرو جمال وإمكانية عودته للفريق مرة أخرى وتم سماع وجهة نظر الجهاز الفني وتحديداً بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وأتفقت جميع الأراء على عدم الحاجة لجهود عمرو جمال.

ولم يهتم مسئولوا الأهلي عند إمكانية رحيل عمرو جمال إلى بيراميدز مثلما يتردد، حيث أن النادي لا يُعنيه المكان الذي سيذهب له اللاعب طالما أن النادي استغنى عنه لعدم الحاجة لجهوده ، وأن الأهلي لم يعد بحاجة إلى عمرو جمال لذا من حق اللاعب أن يرحل للنادي الذي يختاره حال استغناء الأهلي عنه رسمياً بنهاية الموسم الجاري.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

يستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وكان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع فريق مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي على ملعب التتش بالجزيرة.

نتيجة مباراة الأهلي ومصر للتأمين

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين، وجاء بالهدف الثاني في المباراة للنادي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 65 احرز اللاعب مصطفي شعبان، هدف التعادل لفريقة.