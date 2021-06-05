/634754/محمد-السباعي-الدولة-المصرية-تبذل-مجهودا-كبيرا-لتعويض-الفجوة-المائية

القضية تشغل بال جميع المصريين

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، مضيفا أن قضية سد النهضة تشغل بال جميع المصريين، وأن حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر كبير.

إثيوبيا تخدع الرأي العام

واشار عضو التنسيقية النائب محمد السباعي، إلى أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري عقد لقاءا حواريا اليوم مع عدد من نواب المحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة، وتحدث عن الآثار السلبية للسد الإثيوبي، منوها "وزير الري قال إن إثيوبيا عرضت معلومة بناء 100 سد لخداع الرأي العام، كما أن هناك خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037". وأشار السباعي إلى أن وزير الموارد المائية والري، أكد أن القيادة السياسة قادرة على حل أزمة السد الإثيوبي، مؤكدا أن هناك مشاكل فنية في السد، وأن عدد توربينات إثيوبيا غير قادرة على توليد الكهرباء وفشلوا في ذلك الأمر، كما أنها لن تنجح في الانتهاء من الأعمال اللازمة لتوليد الكهرباء.