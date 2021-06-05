/634756/اتحاد-الكرة-ينفي-التعليق-عن-الإنتقالات-الصيفية-تفاصيل

أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يصدر عن الاتحاد أي تعليق عن انتقالات من اللاعبين، مشيرًا إلى أن اتحاد كرة القدم لا يصدر عنه مثل هذه التعليقات أو يعلن موقفًا له علاقة بذلك إلا خلال فترات القيد أو لدى التقدم إلى الاتحاد بأوراق رسمية في هذا الخصوص.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري أن أي تعليقات تصدر عن الاتحاد في تلك التوقيتات يحكمها اللوائح الدولية الحاكمة لكل ما يتعلق بانتقالات اللاعبين .

انتشرت العديد من اأخبار في الفترة الماضية، عن العديد من الصفقات بين الأندية المصرية ومن أبرزها فرجاني ساسي لاعب الزمالك، وأليو ديانج لاعب النادي الأهلي، والعديد من الأسماء في مختلف الأندية المصرية، مما جعل رئيس اللجنة الثلاثية المسئولة عن اتحاد الكرة المصرية برأسة أحمد مجاهد بنشر بيان علي الصفحة الرسمة للاتحاد، بعدم وجود أي صفقات تمت في الدوري بشكل رسمي حتي الأن.

اتحاد الكرة يرد علي الزمالك

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة عن حقيقة طلب نادى الزمالك، وعدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز خلال الاجتماع الأخير الذي عقده الاتحاد مع الأندية. أكد أحمد مجاهد وعبر تصريحات تليفزيونية نفى أن يكون الزمالك قد هدد بعدم استكمال مسابقة الدورى، ان الحاضر عن الزمالك فى الاجتماع كان الكابتن حسين السيد حارس مرمى الفريق الزمالك، وأن كل ما طلبه هو تكافؤ الفرص فقط. وواصل مجاهد: “ الزمالك لم يتحدث من قريب أو بعيد عن فكرة عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز”.

وأضاف مجاهد: “ عن ضغط المباريات على كل الفرق وأولها الزمالك والأهلى وحتى بيراميدز، تتعرض لضغط المباريات”. واختتم أحمد مجاهد: “ آخر 5 جولات في الدوري ستكون مضغوطة على الجميع، وسيتم لعبها عقب خوض كافة المؤجلات”.

موعد مباراة السوبر المصري

من المقرر أن يتم خوض السوبر يوم 1 يوليو، ولكن التوقيت لا يناسب الرعاة، وكان هناك لإقتراح للعب المباراة خارج مصر مثلما حدث من قبل، لكن تم التأجيل في الوقت الحالي للإتفاق مع الرعاة، وإقامة السوبر بعد نهاية الموسم.