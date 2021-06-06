وزير التربية والتعليم : التصحيح الإلكترونى يستهدف ضمان للعدالة بين الطلاب

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، أن التصحيح الإلكترونى يستهدف ضمان العدالة بين الطلاب، مشيرا إلى أن الطلاب المصابين بفيروس كوفيد - 19 يمكنهم الدخول للامتحانات فى الدور الثانى بدرجة كاملة، مشيرا إلى إجراء الامتحان النهائى للثانوية العامة فى 10 يوليو القادم وانتهائها فى 2 أغسطس القادم.





قال شوقى فى اتصال هاتفى مع قناة " صدى البلد " الفضائية مساء اليوم /السبت/ إنه "لا يوجد ما يطلق عليه، سؤال خارج عن المنهج ولن يحدث ذلك، ونحن نسعى للقضاء على ظاهرة الحفظ، كما أن استخدام التكنولوجيا يحررنا من الأخطاء فى عملية التصحيح لأسئلة الطلاب وإنه تم تغيير طريقة الأسئلة والتصحيح فى امتحان الثانوية العامة، ونحاول أن نجعل الطالب يفهم الموضوعات بدون حفظ، وطريقة التقييم الجديدة فى الثانوية العامة تعتمد على قياس فهم مخرجات التعليم".

وشدد الوزير على أنه تم تصميم الامتحانات بعناية كبيرة من حيث توازن عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة مع الوقت المصمم لكل سؤال، مشيرا إلى أن الأسئلة ليست تعجيزية ونقيس الفهم والتطبيق والعمق وهى مرتبطة بنتائج التعلم من المنهج، موضحا أن 1500 معلما شاركوا فى إعداد بنوك الأسئلة.

واعتبر أن الامتحانات الإلكترونية أكثر تأمينا من الورقية ووضعنا ضوابط لمنع التسريب، لافتا إلى أن الدولة تتعامل بشكل فورى مع الغش الإلكترونى من خلال قانون للغش الإلكترونى والذى سيتم تطبيقه على المخالفين.

ودعا الوزير، الطلاب بعدم الانسياق وراء الإشاعات والالتزام بالمنصات الخاصة بالوزارة، لأن الدروس الخصوصية غير مفيدة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن امتحانات الشهادة الإعدادية لا مركزية وأن المحافظ هو من يعتمد النتيجة.