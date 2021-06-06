التعليم : وجود كاميرات داخل لجان الثانوية العامة لتسجيل ما يحدث

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، على أن كل لجان الثانوية العامة سيكون بداخلها كاميرات ولأول مرة لتسجيل كل ما يحدث داخل اللجنة، للوصول إلى من يقدم على الغش.





وقال شوقى – فى اتصال هاتفى على برنامج “الحكاية” الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر قناة “إم بى سى مصر” إن الثانوية العامة هذا العام تشهد أحداثا غير مسبوقة، وخاصة فى ظل وجود 3 امتحانات تجريبية قبل الامتحان النهائى المقرر فى 10 يوليو المقبل.

وأوضح أن هناك إشرافا كاملا من جهات سيادة على طباعة ونقل وتوزيع الورق على اللجان. ونوه بأن الوزارة تتعامل مع جميع الشكاوى، وتهتم قبل أى شىء بمصلحة الطلاب، مضيفا: “أننا وصلنا للمرحلة الأخيرة فى امتحانات الثانوية العامة، والقلق أكثر من ناحية الأهالى، وأؤكد لهم أن دخول الجامعات يكون بالمنافسة، والامتحان سيكون إلكترونيا من خلال الكمبيوتر، ولا فرصة لتسريب الامتحان”، داعيا الطلاب إلى تقديم اختيار واحد،أثناء الامتحانات، وعدم تعدد الإجابات.

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