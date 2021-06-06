انت الان تتابع تفاصيل خبر طريقة تجديد البطاقة الشخصية عبر الإنترنت وقيمة الغرامات المفروضة حال التأخر عن تحديث بياناتها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ‏في إطار سعي الحكومة المصرية للتخفيف على المواطنين المصريين في الحصول على ما يحتاجون إليه من خدمات حكومية، فقد أطلقت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية العديد من الخدمات الحكومية إلكترونيا، حيث أصبح من الممكن أن يحصل المصريين المقيمين داخل مصر على العديد من الخدمات الحكومية إلكترونيا مثل تجديد بطاقة الرقم القومي وتجديد رخصة القيادة وأيضا استخراج بعض المستخرجات الرسمية مثل تجديد رخص قيادة السيارات.

‏جدير بالذكر أن التخفيف على المواطنين مشقة الحصول على ما يريدونه من خدمات ليس هو السبب الوحيد وراء إطلاق الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية إمكانية تجديد بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت، إذا أهمية هذا الأمر تكمن في تشجيع المواطنين على تغيير وتحديث بياناتهم الشخصية الموضحة ببطاقة الرقم القومي لكل مواطن، وهو الأمر الذي يساعد بشكل كبير جدا في معرفة الحكومة بالمعلومات الدقيقة حول كل مواطن على حده. تابعونا في هذا المقال عبر موقع مصر فايف ‏للتعرف على طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت بالتفصيل.

طريقة تجديد البطاقة الشخصية عبر الانترنت

الدخول على الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية من هنا.

تصفح قائمة خدمات الإنترنت للمواطنين واختيار خدمة بطاقة رقم قومي.

تحديد نوع الخدمة المطلوبة وما إذا كانت البطاقة تستخرج بدل تالف أو يتم طلبها من أجل تغير البيانات.

تحديد واختيار الطريقة المثلي لسداد الرسوم حيث يمكن الدفع إلكترونيا كما يمكن الدفع عند الاستلام.

عقوبات التأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي

تلزم الحكومة المصرية المواطنين تعديل وتحديث بطاقة الرقم القومي فورا حال ما إذا طرأ على البيانات المدرجة فيها تعديل أو تغير، وفي حالة تخلف أحد المواطنين عن تجديد بطاقة الرقم القومي مع ثبوت وجود تعديل في بياناتها يلتزم المواطن بسداد غرامه تأخير، وتختلف قيمة غرامة التأخير على حسب نوع المخالفة المرتبطة، وفي الجدول التالي نوضح لكم متابعينا الكرام أنواع المخالفات مع ذكر قيمة المخالفة على كل منها.

قيمة الغرامة المخالفة 50 جنية مصري عدم تحديث أو تجديد البطاقة الشخصية في حال تغير البيانات الموجودة فيها من زواج أو محل إقامة أو غير ذلك 100 جنية مصري الاحتفاظ ببطاقة رقم قومي قديمة والتعامل بها على الرغم من استخراج بطاقة جديدة 50 جنية مصري التعامل ببطاقة رقم قومي مده أكثر من سبع سنوات دون استخراج بطاقة جديدة 100 جنية مصري عدم إصدار بطاقة رقم قومي عند بلوغ سن الستة عشر عاما

بهذا متابعينا الكرام نكون قد انتهينا من بيان طريقة تجديد البطاقة الشخصية عبر الإنترنت، مع توضيح قيمة الغرامات المفروضة على المواطنين في حال التخير عن تحديث البيانات الخاصة بها.