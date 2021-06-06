يأخذ منها الجلود لصناعة الطبول .. ضبط مرتكب واقعة الحمير المذبوحة بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - وأوضح أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذى يعرض على قناة إم بى سى مصر، أن عدد الحمير المضبوطة 10 وليس 100 كما تداولتها بعض الأخبار. وأضاف، أن الداخلية أوضحت أن مرتكب الواقعة عامل زراعى يذبح الحمير من أجل الحصول على الجلود واستغلالها فى صناعة الطبول. وكان يحيى الغنيمى، شاهد عيان على واقعة العثور على حمير مذبوحة داخل مصر بالمنوفية، قد قال إن الواقعة بدأت منذ الأول من شهر مايو الماضى، لافتًا إلى أنهم فوجئوا بمقتل 40 حمارًا خلال تلك الفترة.

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