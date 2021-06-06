سعر الفراخ اليوم 6 يونيو وأسعار بورصة الدواجن الأحد “فراخ وكتاكيت”

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الأحد 6 يونيو 2021، والتي تشهد تغيرات بالأسعار بشكل يومي تقريباً على حسب حاجة وحالة سوق الدواجن وحركة البيع والشراء والعرض والطلب، كل هذه الأشياء تؤثر في تحديد أسعار الفراخ بأنواعها.

سعر الفراخ اليوم 6 يونيو 2021

وهذا وقد شهدت أسعار الأعلاف ارتفاعاً كبيراً على مدار الأسابيع وربما الشهور الماضية، نتيجة ارتفاع الذرة والصويا، الأمر الذي أثر بشكل كبير على مربي الدواجن وأدى إلى خسارتهم، نظراً لأن أسعار الدواجن الحالية لا تتناسب إطلاقاً مع أسعار العلف، ولذا فإن هناك مطالبات بضبط هذا الأمر ومراعاة المربين لعدم خسارتهم.

وحول سعر الفراخ اليوم 6 يونيو في بورصة الدواجن فقد جاء وفق ما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء سعر الكيلو اليو: 27 جنيه.

أسعار الفراخ الساسو سعر الكيلو اليوم: 33 جنيه.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم سعر الكيلو: 20 جنيه.

أما أسعار الكتكوت الأبيض الآن فجاءت كالتالي:

سعر الكتكوت شركة العناني: 9.5 جنيه.

سعر الكتكوت شركة الوادي: 8.5 جنيه.

سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن: 9 جنيه.

سعر الكتكوت شركة الوطنية: 9.75 جنيه.

سعر الكتكوشركة المراعي: 7 جنيه.

كما أن هذه أسعار الفراخ المذكورة هي أسعار المزارع، وتزيد عن ذلك في المحلات، كما أن أسعار الكتاكيت المرفقة بالخبر هي أسعار الشركات، وتزيد في حالة وجود وسطاء وعملاء بين الشركة والمستهلك.