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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 6 يونيو وفق الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، وذلك استمراراً للخدمات التي يقدمها الموقع لزواره الكرام في مصر والوطن العربي، وتشمل الأسعار التالية أسعار الدواجن “فراخ بيضاء وساسو وأمهات”، وكذلك سعر الكتكوت الأبيض.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 6 يونيو 2021 في بورصة الدواجن

وبالرغم من أن أسعار الدواجن الحالية قد تكون مناسبة للمستهلك، إلا أن المربين من أصحاب المزارع وصغار المربين يؤكدون وجود فجوة كبيرة بين أسعار الأعلاف وأسعار الفراخ الحالية، مؤكدين أن ارتفاع سعر العلف يؤثر عليهم بالسلب ويؤدي إلى خسارتهم، نظراً لأن ثلثي التكلفة في تربية الدواجن ما هو إلا أعلاف.

وحول سعر الفراخ البيضاء اليوم اليوم الأحد 6 يونيو فقد سجلت 27 جنيه للكيلو، أما سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم فسجل 33 جنيه للكيلو، والفراخ الأمهات سجلت اليوم 20 جنيه، وهذه هي نفس الأسعار منذ ثلاثة أيام تقريباً، ولم تشهد أسعار بورصة الدواجن أي تغيرات منذ 72 ساعة.

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد 6 يونيو فجاء على النحو الآتي:

سعر الكتكوت في شركة الوادي اليوم: 8.5 جنيه.

سعر التكوت الابيض شركة المراعي: 7 جنيه.

سعر الكتكوت شركة الوطنية: 9.75 جنيه وهو أعلى سعر في السوق اليوم.

سعر الكتكوت الأبيض شركة رواد النيل: 6.25 جنيه.

كتكوت شركة العناني: 9.5 جنيه.

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