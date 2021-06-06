الأرصاد تكشف طقس اليوم : مائل للحرارة نهارا ورياح نشطة فى هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وعن الظواهر الجوية تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى

القاهرة 32 19

الإسكندرية 26 18

وادى النطرون 30 18

طنطا 31 19

شبين الكوم 32 18

دمنهور 30 18

بلطيم 27 19

مطروح 25 17

السلوم 27 18

سيوة 33 19

بورسعيد 27 20

دمياط 27 19

الزقازيق 32 19

المنصورة 31 19

الإسماعيلية 33 19

السويس 32 20

العريش 29 18

رفح 28 18

رأس سدر 33 20

نخل 31 15

نويبع 34 24

طابا 32 19

كاترين 32 15

الطور 32 22

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 33 19

بنى سويف 33 19

المنيا 33 20

أسيوط 34 21

سوهاج 36 22

قنا 38 23

الأقصر 39 24

أسوان 40 26

إدفو 40 26

أبو سمبل 39 26

الوادى الجديد 37 23

شلاتين 36 24

أبو رماد 36 24

حلايب 33 26

رأس حدربة 33 26

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