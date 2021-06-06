وزارة التنمية المحلية وبدء تلقي الطلبات والشروط  والرسوم والإجراءات للحصول على رخصة البناء

حيث قامت وزارة التنمية المحلية بتقييم التطبيق التجريبي لتراخيص البناء في 27 حيا ومدينة على مستوى الجمهورية، وسوف تبدء خلال أيام قليلة فتح تراخيص البناء مرة أخرى وفق الاشتراطات البنائية الجديدة بكل الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية، ومن خلال مقالنا هذا وموقعنا والذي من خلاله ننشر كل ما هو جديد من قرارات تهم المواطنين وقبل أسابيع من تطبيقها، سوف ننشر لكم كيفية الحصول على رخصة بناء وفقا للاشتراطات الجديدة، ومن جهته صرحت وزارة التنمية المحلية أن المراكز التكنولوجية في 27 حيًا بدأت في تلقي طلبات رخص البناء بداية من مطلع مايو الماضي حتى مطلع نهاية الشهر الجاري لتقييم التجربة ورصد أي معوقات والتعامل معها وإزالة أي عراقيل فيما بعد، وأضافت الوزارة أنه هناك جهات عدة وتشارك في إصدار رخصة البناء من التنمية المحلية والإسكان والجامعات ونقابة المهندسين والهيئة الهندسية، وسوف ننشر من خلال مقالنا وموقع ثقفني أبرز الشروط اللازمة للحصول على رخصة بناء وفق الاشتراطات البنائية الجديدة.

شروط الحصول على رخصة البناء:

فهناك ميزات جديدة في الرخصة الجديدة حيث تشمل إصدار تراخيص البناء لمدة حوالي 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة كما كان وفقاً للقانون، وتحتوي تلك الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وسيتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر،والتي ستساعد على سرعة اصدار الرخصة واليكم شروط الترخيص بالتفصيل كما يلى:

وجود شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين. توفير جراج في كل عقار أو مبنى. يتم منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية لإزالة المباني خارج الحيز العمراني. المدة المحددة لإعلام المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ هي 60 يومًا. ضرورة عدم تغيير نشاط الوحدة السكنية. الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك. لا تزيد نسبة البناء على 40٪ من الأنشطة الخدمية.

إجراءات الحصول على الرخصة:

ويسال الكثير من المواطنين عن الاجراءات التي يتم تقديمها للجهات الرسمية للحصول على رخصة البناء وسوف نعرض لكم الاجراءات بالتفصيل وهي كالتالي:

التقديم للحصول على شهادة صلاحية، حيث يتقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي، مرفقا به صورة البطاقة، ورسم كروكي للموقع، وجدول الإحداثيات، وبعد سداد رسوم الرفع المساحي. يقوم المركز التكنولوجي بالحي بإعداد الرفع المساحي للأرض، ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة. ثم إرسال الطلب إلى الجامعة المختصة، لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري. ثم ترسل الجامعة بيان الصلاحية مختوم إلى المركز التكنولوجى للاعتماد من الجهة الإدارية، وتسليمه في مدة أقصاها أسبوع، وبعدها يتم التقديم للرخصة.

رسوم أعمال مراجعة تراخيص البناء وفق الاشتراطات الجديدة في الجامعات:

أما فيما يتعلق بالرسوم المقررة لأعمال مراجعة تراخيص البناء وفق الاشتراطات الجديدة في الجامعات فهي تتحدد حسب المساحة كالتالي:

فإذا كانت مساحة الأرض 200 متر مربع، ومساحة الدور 140 مترا مربعا، وإجمالي المسطحات 700 متر مربع، تتكلف 6 آلاف و125 جنيها.

أما إذا بلغت مساحة الأرض 400 متر، تكون تكلفتها 10 آلاف و500 جنيه، واذا كانت مساحة الأرض 600 متر، تكون تكلفة مراجعة الترخيص بالجامعة 13 ألف و125 جنيها.

أما مساحة الأرض 800 متر، تبلغ تكلفتها 14 ألف جنيه، أما المساحة 1000 متر مربع، تكون تكلفتها 14 ألفا و875 جنيها.

الارتفاعات المسموحة للمبنى الجديد:



أكثر التساؤلات عن الارتفاعات المسموحة في التراخيص الجديدة وكان الرد علي هذه التساؤلات وهي كالتالي: حيث أن الارتفاعات المسموح بها في رخص البناء، تكون حسب عرض الشارع، إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، فأقصى ارتفاع للمبنى 10 أمتار، عبارة عن أرضي و2 دور متكرر، إما إذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترا، يكون أقصى ارتفاع 13 مترا، عبارة عن أرضي و3 أدوار، و إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 مترا، يكون الارتفاع 16 مترا، عبارة عن أرضي و4 أدوار