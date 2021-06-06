سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 6 يونيو 2021 ومصير أسعار الورقة الخضراء

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف سعر الدولار اليوم في مصر الموافق 6 يونيو 2021، حيث يهتم العديد من المصريين بمسألة أسعار الدولار، نظراً لأن العملة الأمريكية يرتبط بها كل شيء، كما أن المصريين العاملين في الخارج يقومون بإرسال حوالاتهم إلى مصر بالدولار، مما يجعل ذويهم يهتمون بسعر الدولار.

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 6 يونيو 2021

واستمراراً للخدمات التي يقدمها مصر فايف لمتابعيه ننشر تفاصيل أسعار الدولار بشكل يومي ويتم تحديثه على مدار الساعة، حتى تكون الخدمة متكاملة، وخلال الشهر الماضي شهدت أسعار العملة الأمريكية تغيرات واضحة، حيث بدأت الأسعار منذ بداية العام الجاري عند 15.78 جنيه واستمرت على ذلك خلال شهر يناير بداية العام ثم انخفضت مرة أخرى لتصل اليوم ونحن في بداية شهر يونيو إلى 15.63 للشراء و15.73 جنيه سعر البيع.

وجاء سعر الدولار اليوم في مصر 6 يونيو مقابل الجنيه المصري على النحو التالي

البنك سعر الشراء اليوم يونيو سعر البيع اليوم 6 يونيو البنك المركزي المصري 15.61 15.74 مصرف أبو ظبي 15.63 15.73 بنك الإسكندرية 15.63 15.73 كريدي أجريكول 15.63 15.73 البنك التجاري الدولي 15.63 15.73 المصرف المتحد 15.63 15.73 البنك الأهلي الكويتي 15.65 15.73 بنك التعمير والإسكان 15.63 15.73 بنك مصر إيران للتنمية 15.63 15.73

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وفي المجمل نستطيع أن نصف أسعار تداول الدولار مقابل الجنيه المصري بحالة من الهدوء والإستقرار منذ بداية العام تقريباً، ولم يأتي هذا الإستقرار من فراغ بل إنه قد جاء نتيجة ارتفاع الإحتياطي النقدي للبلاد ووصوله لأكثر من 40 مليار دولار، بالإضافة إلى استقرار الحالة الإقتصادية في البلاد، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار السنوات القليلة الماضية.