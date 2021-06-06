انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. تفاصيل العثور على أكثر من 100 حمار مذبوحاً في تلا منوفية بقريتي بابل وكفر العرب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في واقعة هزت المنوفية تم العثور على أكثر من 100 حمار مذبوحاً في تلا منوفية، وبالتحديد في إحدى المصارف بين قريتي بابل وكفر العرب، وتم العثور على هذه الكمية من الحمير المذبوحة والمسلوخة على فترات خلال شهر مايو الماضي.

تفاصيل العثور على أكثر من 100 حمار مذبوحاً في تلا منوفية

وأكد أحد الأهالي المتضررين من هذا الأمر وهو “يحي الغنيمي” كما هو موضح بالفيديو أسفل الخبر، أنهم كل فترة وخلال أيام قليلة، يجدون ما يقرب من 40 حمار مذبوح وملقى في المصرف، وتكررت هذه الواقعة ثلاث مرات خلال شهر مايو فقط.

ووصل إجمالي ما تم العثور عليه إلى أكقر من 100 حمار مذبوحاً في تلا منوفية، بل إنه أشار في نهاية الفيديو إلى وصولهم إلى 120 حمار خلال شهر واحد فقط، وأشار إلى أن ما يقوم بهذه الجريمة يختار هذا المكان بالتحديد ليلقي فيه فضلات الحمير، نظراً لأنه بعيد عن الكتلة السكنية.

وأشار أحد أهالي مركز تلا منوفية إلى أنهم أبلغوا الشرطة بالواقعة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وأضاف أنهم متضررين بشكل بالغ من هذا الأمر، نظراً للرائحة الكريهة التي تخرج عليهم، بالإضافة إلى اجتماع الكلاب الضالة على لحوم الحمير وعظامها وسحبها إلى الأراضي الزراعية وإهلاك الزراعات نظراً لكثرة الكلاب.