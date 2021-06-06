مجلس النواب يستأنف جلساته اليوم لمناقشة عدد من مشروعات القوانين

جدة - نرمين السيد - يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين أبرزها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، إضافة إلى طلبات مناقشة عامة.





ويناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس. كما سيناقش المجلس، خلال جلسة اليوم، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع). كما يناقش المجلس أيضا، ثلاثة طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب سحر بشير معتوق وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم، والنائب سكينة سلامة و19 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية، والنائب مجدى ملك و19 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل المعوقات أمام الاستثمار كأحد عوامل النمو الاقتصادى.

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