وزير العدل والنائب العام يشهدان أداء معاونى النيابة العامة دفعة 2017 اليمين

جدة - نرمين السيد - شهد المستشار عمر مروان وزير العدل» والمستشار حماده الصاوى النائب العام» اليوم الخامس من شهر يونيو عام 2021م أداء معاونى النيابة العامة من دفعة 2017 اليمين القانونية بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة إيذانا ببدء مباشرتهم عملهم، وذلك فى حضور وفد من الوزارة ولفيف من قيادات «النيابة العامة» وأعضاء بها.





واستهلت مراسم أداء اليمين بكلمة ألقاها أحد رؤساء النيابة العامة، تضمنت الإشارة إلى انبثاق سلطات واختصاصات «النيابة العامة» المختلفة من ثقة الشعب فيها ويقينه بنزاهتها ومنهجها الذى اعتصمت به فى أداء رسالتها منذ نشأتها، والتى تمثلت فى ممارسات توارثها قادة النيابة العامة جيلا بعد جيل، حتى أصبحت دستور عملها الحاكم لهم، بالبحث عن الحقيقة المجردة دون اتباع الهوى للإلمام بحقيقة الواقع وإثباته بالدليل والبرهان تحقيقا للعدالة والمساواة.

وبعد أداء معاونى النيابة العامة اليمين القانونية ألقى المستشار وزير العدل» كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير «للمستشار النائب العام» على ما تشهده «النيابة العامة» من ارتقاء، وهنأه معاونى النيابة العامة على صدور قرار « رئيس الجمهورية» بتعيينهم فى «النيابة العامة».

وأشار إلى أهمية دور «النيابة العامة» فى تحقيق العدالة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية، وأسدى سيادته نصائح لمعاونى النيابة العامة خلال مباشرتهم عملهم.

ثم ألقى المستشار النائب العام» كلمة وجه فيها الشكر والتقدير « المستشار وزير العدل» لتشريفه مراسم أداء اليمين، وكذا ثمن مجهودات سيادته المبذولة بالوزارة للارتقاء بكامل منظومة العدالة.

ثم أكد فى مستهل كلمته وفاء واعتزاز «النيابة العامة» برموزها ودعا لذلك الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح السادة المستشارين «محمد عبد العزيز الجندي»، «رجاء العربي»، «ماهر عبد الواحد» – النواب العموم السابقون-، ثم وجه التهنئة لمعاونى النيابة العامة مؤكدا ضرورة استيعابهم حجم المسئولية المكلفين بها، وفهم معنى اليمين التى أقسموها اليوم، واستفاض سيادته فى شرح مفهوم العدل وكيفية احترام القوانين.

وأوضح مقتضيات تطبيق العدالة وآثارها، وأشار إلى الصفات التى يجب أن يتحلى بها عضو النيابة العامة على المستوى الفنى والمسلكى والقضائى، كما أشار سيادته إلى أهمية الإلمام بالحد الأدنى من المعرفة والاطلاع فى كافة العلوم الأخرى التى تعين عضو النيابة العامة على حسن أدائه لعمله. ووجه سيادته قادة النيابة العامة وأعضاءها الأقدمين إلى ضرورة نقل خبراتهم إلى معاونى النيابة العامة، ومدى إسهام ذلك الوصل بين الجيلين فى بناء جيل جديد متميز، وأكد دعم سيادته معاونى النيابة وانحيازه إليهم لثقته فى قدراتهم وإمكاناتهم، وذلك بإعداد برنامج تدريبى لهم يتضمن تعليمهم كافة ما يحتاجونه لمزاولة مهام عملهم على الوجه الأمثل، واختتم سيادته حديثه بتثمينه كافة مجهودات أعضاء النيابة العامة خلال الفترة السابقة بالرغم مما واجهوه فيها من صعوبات، وإسهامهم بشكل فعال فى حسن سير منظومة العدالة.

واختتمت المراسم بتكريم عدد من أعضاء النيابة العامة المتميزين كأسوة حسنة لمعاونى النيابة العامة المعينين وسائر أعضاء النيابة العامة، كما سلم «المستشار النائب العام» محمد هشام بركات» رئيس النيابة بمكتب النائب العام درع النيابة العامة؛ تكريما ووفاء «للمستشار الشهيد هشام بركات» النائب العام الأسبق، بعدما أكد سيادته استمرار ذكراه العطرة وخلود رمزه الجليل.