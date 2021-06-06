حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 7-6-2021

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 7-6-2021
مهنياً: انتقال القمر الى برجك يتحدث عن خطوة جريئة أو عن زميل جديد يدخل حياتك، لذا لا تتسرع في اتخاذ قرارات مهمة في العمل.
عاطفياً: الغيرة عند الشريك مبرّرة، لأن تصرفاتك تثير ريبته فحاول أن تكون واضحاً في تعاطيك معه ولا تشعره بأنك لا تكترث لبعض أموره.
صحياً: اتّباع نظام غذائي صحي ومدروس يحميك من خطر التعرض لأزمات صحية خطرة .
حظك اليوم برج الثور الاثنين 7-6-2021
مهنياً: حاول أن تقوم بجهد لتغيّر عادة أو أسلوباً، وكن منفتحاً على أفكار وآراء جديدة قد تكون بنّاءة ومفيدة جداً في مجالك المهني.
عاطفياً: لا تناقش ولا تعارض ولا تنتقد الشريك وخصوصاً اليوم، بل كن متكتماً ولا تبح بأسرارك لأنك قد تفشي بعضها الخطير جداً.
صحياً: الإكثار من النشويات مساء يسبب لك البدانة، فاستعض عنها بالخضروات المسلوقة.
حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 7-6-2021
مهنياً: يلقي الضوء على علاقات لك ويعني بداية جديدة، وتتخلص من الضغوط وتلقى النتائج الطيبة والتهنئة والترقية التي تستحقها.
عاطفياً: تصرّف بجدية في علاقتك بالحبيب والا ستجعله يبتعد عنك وتصل الأمور إلى طريق مسدود، عندها لن تستطيع التعويض.
صحياً: خفف من شرب القهوة خلال النهار ولا سيما في فترة بعد الظهر فهي تسبب لك الأرق ليلاً.
حظك اليوم برج السرطان الاثنين 7-6-2021
مهنياً: اعرف كيف تدير شؤونك بتعقل ونظّم مخططاتك تجنّباً للوقوع في المشاكل مستقبلياً، وحاول أن تتفادى الأخطاء قدر الإمكان.
عاطفياً: حذار الانجرار وراء الأحاسيس والأفكار السلبية حتّى لو شعرت بتحدّيات واستفزازات، لا تتسرّع في القاء اللوم على الحبيب.
صحياً: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي.
حظك اليوم برج الاسد الاثنين 7-6-2021
مهنياً: القمر في برج الحمل يفتح أمامك مجالات جديدة ويبشر ببعض الأرباح أو النجاحات، فلا تتسرّع في اتخاذ قرارات مهمة في العمل.
عاطفياً: بانتظارك تطوّرات مفاجئة تتطلّب عناية بالشريك أو يقتصر الأمر على ضرورة الحوار وعدم الذهاب بالهواجس بعيداً.
صحياً: لا تتوقع من أحد أن يلاحقك باستمرار للاهتمام بوضعك الصحي، الأمر رهن بإرادتك وحدك.
حظك اليوم برج العذراء الاثنين 7-6-2021
مهنياً: تفكّر في بعض الحوافز غير المعلنة، وتستوعب ما حصل معك في الماضي، أو تحافظ على مشاعر سريّة لا تبوح بها إلاّ لمن تثق بهم ثقة عمياء.
عاطفياً: تفخر بما تقدّم للحبيب وتقتنع بالقدر المكتوب، لك وتنتظر أن تراه على الواقع، وتعرف سعادة منقطعة النظير وأياماً سعيدة.
صحياً: قم ببعض التمارين الرياضية للتخفيف من الوزن الزائد، الطقس الجيد يسمح لك بذلك.
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 7-6-2021
مهنياً: تشعر بميل إلى الرفض والثورة، ما يزعج بعض الزملاء، فحاول أن تُظهر عن محبّة وتفهّم وهدوء واستيعاب الآخرين.
عاطفياً: الغيرة عند الشريك غير مبرّرة، لأن تصرفاتك معه واضحة وتعبّر له عن حبك باستمرار.
صحياً: اعتماد نظام غذائي محدّد طبياً يحميك من خطر التعرض لأزمات صحية.
حظك اليوم برج العقرب الاثنين 7-6-2021
مهنياً: مهما حاول بعضهم تشويه صورتك، لن ينجح لأنك صاحب سجل كبير من النجاحات أكبر من أن يتم القضاء عليه بسهولة.
عاطفياً: ابتعد عن الأنانية بعد الأرض عن الشمس، فالشريك يستحق منك معاملة أفضل وأكثر نضجاً ولطفاً ورقة وحناناً.
صحياً: لا تعتمد على التنظير فقط، بل حاول ان تمارس الرياضة بانتظام لتحسن وضعك الصحي.
حظك اليوم برج القوس الاثنين 7-6-2021
مهنياً: اذا أسندت إليك مهمة ما محددة عليك تنفيذها بصدق وأمانة، فأنت كلفت بها نظراً إلى كفاءتك العالية.
عاطفياً: تعاطيك الجيّد والرائع مع الشريك تكون له انعكاسات ايجابية، وتلاحظ ذلك من خلال تصرفاته معك.
صحياً: أنت جريء في مواجهة الآخرين على الصعيد الصحي، محاولاً أن تبرهن لهم أن الرياضة علاج ناجح جداً.
حظك اليوم برج الجدي الاثنين 7-6-2021
مهنياً: لا تشارك في منافسات أو أنشطة تتطلّب منك كل اليقظة والحيوية، إنّه يوم لا بأس به شرط التحرّك حسب نوعية الوقت.
عاطفياً: البحث في الماضي يعيدك إلى الذكريات الجميلة، وهذا ما يمنحك يوماً من الراحة والتأمل والطمأنينة والراحة والتفاؤل.
صحياً: تعامل مع صحتك كما تتعامل مع شؤونك المهنية التي تريدها أن تكون على أكمل وجه.
حظك اليوم برج الدلو الاثنين 7-6-2021
مهنياً:تعيش يوما جيدا ناجحا و واعداً، وبعض الإرباكات في العمل تجعلك في موقف حرج اذا كنت تواجه خلافات، لكنك تتفوق على كل المصاعب.
عاطفياً: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والأحبّاء حولك، وتغني مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والأخاذة.
صحياً: لا تكثر من السهر، وحاول أن تنام الساعات المطلوبة لتبقى في حالة نشطة.
حظك اليوم برج الحوت الاثنين 7-6-2021
مهنياً: لا تَخَف من المبادرة، قد تفاجئك الأحداث، ويحالفك الحظ لدعم مشروع كنت تحلم به منذ أن بدأت العمل في اختصاصك.
عاطفياً: تعاود الاتصال بالشريك بعدما كنت قد وضعت حدّاً للعلاقة به، وتستعيد اللقاء معه بعد غياب، وتقرران في جلسة تصفية القلوب.
صحياً: تحاول قدر المستطاع الابتعاد عن كل ما يضرك صحياً، وتنجح بذلك لإرادتك القوية.
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