/634751/أسامة-نبيه-مهاجمتش-فرجاني-ساسي-والزمالك-في-انتظار-عودته-للفريق

نفى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ما تردد في الساعات الأخيرة عن هجومه على الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط القلعة البيضاء.

وأوضح أسامة نبيه عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن بعض الأشخاص طلبوا منه التقاط الصور التذكارية معه، قائلا: “لم أدخل مع أي شخص في نقاش عن فرجاني لأني لست معنيا بالحديث عن أمور الفريق”.

وأضاف المدرب العام للزمالك : “فوجئت بنشر تصريحات منسوبة لي بالهجوم على فرجاني، لكنه لم يحدث .. الزمالك في انتظار عودة فرجاني لاستكمال مسيرته مع الفريق”.

عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

ينتهي عقد الدولي التونسي هذا الصيف ويحق له الرحيل مجانا، ويحاول مجلس إدارة الزمالك تجديد عقده منذ بداية الموسم.

وتحدث ساسي لأول مرة في معكسر نسور قرطاج عن ملف تجديد عقده مع الزمالك وذلك في حوار نشرته صحيفة "الرياضية"، وقال:” الراي العام في تونس حالياً يسمح العديد من الأشياء، ولايعرف صحتها سأوضح كل شئ عقب انتهاء التوقف الدولي”.

تدريبات جانبية لشيكابالا أيمن حفني

عمل محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي، اليوم السبت بعد الراحة السلبية الفريق في الفترة الماضية.

اكتفى شيكابالا بخوض التدريبات في الجيم وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم السبت، كما خاض أيمن حفني لاعب وسط الزمالك تدريبات في الجيمانزيوم على هامش تدريبات الفريق.

نتيجة مباراة الزمالك والجونة بالدوري

حقيق الفوز على حساب الإسماعيلي بهدف نظيف في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ستاد السويس الجديدة، في مواجهة شهدت طرد اللاعب أشرف بن شرقي وباتريس كارتيرون من جانب الحكم أمين عمر.

سجل أشرف بن شرقي هدف الفريق الأول والوحيد خلال مجريات المباراة من تمريرة مميزة من جانب محمود عبد الرازق شيكابالا في المباراة، التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.