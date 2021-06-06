أحمد ناجي: الهاني سليمان يستحق منتخب مصر

أكد أحمد ناجي مدرب حراس فريق سموحة، أن الدوري المصري هذا الموسم، هو أصعب دوري في تاريخ الكرة المصري، موضحا أنه كان يتمنى خوض المباريات في التوقف الجاري، حيث لا يرى أي تأثير لغيابات المنتخب الأولمبي على الفرق.

وأضاف ناجي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس2: "الهاني سليمان يستحق منتخب مصر، ليس من باب رفع معنوياته، لكنة حارس موهوب وله شخصية قوية".

لاعب الأهلي علي بعد خطوات من الإنضمام لبيراميدز في نهاية الموسم

وتمنى مدرب حراس مرمى فريق سموحة أن يتولى عصام الحضري تدريب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول، قائلا: "انتقادي لعصام في فترة سابقة كان بسبب أنه يريد خوض تجربة التدريب بدون دراسة، لكن بعد الدراسة والتعلم والحصول على الدورات التدريبية اللازمة حرام ميكنش حارس بقيمته وتاريخه مدربا للمنتخب في فترة ما قادمة".

وثمن ناجي الدور الذي يلعبه أحمد سامي مع لاعبي سموحة قائلا: "في البداية بعض الأصدقاء قالوا لي خليك في ضهر أحمد سامي، لكني وجدته شخصا بقدرات كبيرة لا يحتاج مساعدة أحد، وفي التدريبات لا يترك لي شيئا لأقوله".

أكد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن قرار عدم إقام معسكر تدريبي للمنتخب خلال شهر يونيو الجاري هو القرار الأمثل بالنسبة للمنتخب الوطني، وإراحة عدد كبير من اللاعبين المحليين والمحترفين، بسبب ضغط المباريات علي لاعبي المنتخب مع أنديتهم.

وانطلق يوم الأربعاء الماضي معسكر منتخب مصر الاوليمبي استعداداً لاوليمبياد طوكيو 2021 المقرر لها يوليو المقبل ، على أن يكون المعسكر مفتوح لمدة 48 ساعة ،على أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً يوم السبت.

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

وقدقرر الجهاز الفني انطلاق المعسكر اليوم وتم الاتفاق علي أن يكون المعسكر مفتوحا أيام 2 و3 و4 يونيو ثم يدخل الفريق معسكراً مغلقاً اعتبارا من السبت 5 يونيو.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.