عبد المنصف: محمد الشناوي الحارس رقم 1 حالياً في مصر

/634758/عبد-المنصف-محمد-الشناوي-الحارس-رقم-1-حاليا-في-مصر

أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي هو رقم 1 في مصر بالوقت الحالي.

وقال عبد المنصف خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت":" أن محمد الشناوي لم يصل إلى المستوى الكبير الذي يقدمه في الوقت الحالي، إلا بعد حصوله على عدد من الخبرات الكبيرة سواء خلال تجربته في بتروجيت أو انضمامه للمنتخب الوطني".

وأضاف قائلاً:" علي لطفي حارس مميز وعندما يحتاجة النادي الأهلي يجده مستعد علي الرغم من جلوسه احتياطي لفترات طويلة".

لاعب الأهلي علي بعد خطوات من الإنضمام لبيراميدز في نهاية الموسم

ونحدث عن بديل محمد لشنناويأختتم قائلاً:” الجهاز الفني لمنتخب مصر لايضع خطة معينة لحراس المرمي داخل المنتخب الجميع يتغير إللي محمد الشناوي ".

ومن ناحيه اخري اعلن مسئولي وادي دجلة عن منصب جديد داخل النادي للحارس محمد عبدالمنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل اقتراب دجلة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية حيث يحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الممتاز برصيد 18.

وقرر نادي وادي دجلة تعيين محمد عبد المنصف قائما بأعمال مدير الكرة في الجهاز الفني المتواجد حاليا بنادي دجلة بقيادة عبد الباقي جمال خلفا للمدير الفني التشيلي ماريو سالاس، يأتي هذا في ظل حرص النادي على توحيد الصفوف بين الفريق من أجل الخروج من الوضوع الصعب الذي يمر به الفريق.

ويأتي قرار تعيين عبد المنصف قائم بأعمال مدير الكرة بنادي دجلة بالإضافة لكونه حارس مرمى وقائد للفريق، في إطار حرص الغزلانعلى توفير مناخ جيد بينهم وبين اللاعبين في خلال الفترة العصيبة التي يمر بها في الدوري الممتاز.