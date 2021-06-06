/634759/الكاف-يعلن-تأجيل-قرعة-كأس-الأمم-الإفريقية-في-الكاميرون-2021

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأجيل قرعة توتال انرجيز كاس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2021، وذلك لأسباب تتعلق بفيروس كورونا والأوضاع التي يشعيشها العالم.

وكان من المقرر إجراء سحب القرعة في 25 يونيو 2021 ، وسيتم الإعلان عن موعد جديد في الوقت المناسب.

يواصل CAF العمل مع شركائه ، حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية بهدف جعل بطولة توتال انرجيز كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 حدث ناجح واحتفالا كبيرا بكرة القدم الأفريقية.

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أعلن الكاف تفاصيل مباراتي الأهلي والترجي في نصف النهائي، والتي من المقرر إقامتها يوم 19 المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بدلاً من التاسعة، وتقام المواجهة عي استاد رادس.

فيما تقام مباراة الإياب فستقام على ملعب السلام في القاهرة في يوم 26 من الشهر نفسه في تمام الساعة التاسعة مساءً.

اختارت لجنة الحكام فيكتور جوميز حكماً للساحة في مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في رادس على أن يكون جاني سيكازوي حكماً لتقنية الفيديو في نفس المباراة.

أما مباراة العودة في ملعب السلام، فستقام بإدارة تحكيمية لأليوم نيانت على أن يعاونه رضوان جيد كحكم لتقنية الفيديو

اخر مواجهات الأهلي

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق نهضة البركان، انتهت بنتيجة 2/0 لصالح المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

واستأنف الأهلي تدريباته عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.

تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب .