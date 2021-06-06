تأجيل قرعة أمم إفريقيا الكاميرون 2021 لأجل غير مُسمى بسبب كورونا

أجل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد، قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، لأسباب لوجستية تتعلق بفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.

وقال "كاف" في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، إنه كان من المقرر مبدئيًا إجراء سحب القرعة في 25 يونيو 2021 ، بينما سيتم الإعلان عن موعد جديد في الوقت المناسب، ويواصل "كاف"، العمل مع شركائه ، حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية بهدف جعل بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 حدثًا ناجحًا واحتفالًا كبيرًا بكرة القدم الأفريقية.

كاف

وجاء فى البيان :"بناءً على طلب CAF ، وافقت اللجنة المحلية المنظمة في الكاميرون (LOC) على تأجيل قرعة توتال انرجيز كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2021 لأسباب لوجستية تتعلق بوباء Covid-19.".

وأضاف : "كان من المقرر مبدئيًا إجراء سحب القرعة في 25 يونيو 2021 ، وسيتم الإعلان عن موعد جديد في الوقت المناسب، ويواصل CAF العمل مع شركائه ، حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية بهدف جعل بطولة توتال انرجيز كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 حدثًا ناجحًا واحتفالًا كبيرًا بكرة القدم الأفريقية".

وتأهل 23 منتخبا من أصل 24 إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهي كالتالي: مالي، غينيا، بوركينا فاسو، مالاوي، غانا، السودان، غامبيا، الغابون، المغرب، موريتانيا، الكاميرون، الرأس الأخضر، مصر، جزر القمر، الجزائر، زيمبابوي، السنغال، غينيا بيساو، تونس، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار، وإثيوبيا.

ومن المنتظر أن يكمل منتخب بنين أو سيراليوم عقد المتأهلين في وقت لاحق، وذلك بعد تأجيل مباراتهما التي كانت مقررة في مارس الماضي، إلى إشعار آخر، بعد اعتراض منتخب بنين على نتائج تحاليل فيروس كورونا التي أثبتت إصابة 6 من لاعبيه، واتهم سيراليون بالتزوير.