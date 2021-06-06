/634760/موعد-مباراة-الأهلى-والاتحاد-فى-نصف-نهائى-دوري-السوبر-الإفريقي-لكرة-السلة-رجال

تقام مباراة لكرة السلة اليوم الأحد بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، علي صالة برج العرب بالإسكندرية، في أولي مواجهتهما بالدور النصف النهائي من دوري السوبر الإفريقي للمحترفين

ويسعى رجال سلة الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز، في إطار المنافسة على لقب البطولة، فيما شهد المران الأخير لرجال سلة الأهلي تركيزاً كبيراً من جانب الجهاز الفني علي العديد من الجوانب الخططية والفنية، وذلك من اجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للظهور بشكل مميز.

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فيما طلب ماريو بالما المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية والتركيز الشديد من أجل الظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز خلال المباراة.

كرة الطائرة

وتوج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.

وأشاد محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني، والسلوكي، ‏والإصرار على الفوز والتتويج بدرع الدوري، بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم ‏عروض طيبة.‏

وجاء في تهنئة رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة تجاه ناديهم في المرحلة القادمة، لتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي ‏وطموحات جماهيره، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف ‏وتركيز مستمر، مؤكد أنه يثق في رجال الأهلي والأخلاص الذي تم تقديمه خلال الفترة السابقة، ‏وعلى الاستمرار في الطريق الصحيح وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات.

بينما حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ومحمد الدماطى عضو مجلس الإدارة على مؤازرة الفريق الأحمر .

موعد مباراة الأهلي والترجي

ومن ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

والجدير بالذكر أن كان من المقرر إقامته مباراة الأهلي أمام فريق إنبي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن أعلن اتحاد الكرة تأجيل اللقاء.