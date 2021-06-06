/634761/شديد-الحرارة-على-الصعيد-ننشر-درجات-الحرارة-وحالة-الطقس-اليوم-الأحد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على شمال الصعيد، جنوب سيناء. شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. حالة الطقس الأحد 6 يونيو 2021 : نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والسواحل الشمالية 26 درجة وجنوب سيناء 35 درجة وشمال الصعيد 33 درجة وجنوب الصعيد 39 درجة حالة الطقس الاثنين 7 يونيو 2021 : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والسواحل الشمالية 27 درجة وجنوب سيناء 36 درجة وشمال الصعيد 33 درجة وجنوب الصعيد 40 درجة. حالة الطقس الثلاثاء 8 يونيو 2021 : نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 36 درجة وشمال الصعيد 35 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة. والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة. ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة. وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة. وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة. وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

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