/634762/فرج-عامر-يكشف-حقيقة-انتقال-مصطفي-فتحي-إلي-الأهلي

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”مصطفي فتحي لاعب كبير خلقا ولعبا ، وسعدنا جدا بوجودة بيننا ، ولكني اؤكد انة وديعة لدي سموحة لنهاية الموسم ليس لنا سلطة او قرار في مستقبلة ، لانة لاعب نادي الزمالك ، ولا يمكن ان نكون كوبري لانتقالة للاهلي ، لان سموحة اكبر من ذلك بكثير ، ولاتوجد رغبة لدي اللاعب او الاهلي في ذلك”.

والجدير بالذكر أن اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تأجيل مباراة سموحة أمام فريق بيراميدز، التي كانت من المقرر إقامتها الثلاثاء الماضي، ولكن بسبب إصابت عدد كبير من لاعبين بيراميدز بفيروس كورونا تم اتخاذ هذا القرار.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد فى نصف نهائى دوري السوبر الإفريقي لكرة السلة رجال

وفي وقت سابق قد كشف مسئولو نادي بيراميدز عن تواجد إصابات بفيروس كورونا داخل جدران النادي وذلك بعد رحلة نيجيريا والتي استطاع الفريق السماوي العبور منها للدور نصف النهائي من الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على إنيمبا النيجيري بمجموع المباراتين 5 -2.

قائمة اللاعبين المصابين

وجاءت قائمة المصابين بفيروس كورونا داخل نادي بيراميدز كالتالي: عبد الله السعيد ودييجو رولان وأحمد الشيخ ودود الجباس لاعبى الفريق، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، وخالد عبد الله مدرب حراس المرمي، وخالد سرحان مترجم الأرجنتيني رودلوفو أروابارينا، وأحمد رمضان مصور الفريق حتى وصل عدد المصابين للعدد 14، وأحمد أيمن منصور.

مصطفي فتحي

ومن ناحيه اخري نجح ‏مصطفي فتحي لاعب الزمالك المعار في هذا الموسم مع سموحة فى رفع رصيده من الأهداف التي سجلها في الدوري، هذا الموسم، إلى 8 أهداف، ومن جانب آخر إستطاع أن يصنع 5 أهداف، ليصل إلي مساهمته في 13 هدف مع الفريق السكندري منذ انتقاله إلى صفوفه فى الإنتقالات الشتوي الماضي، وإستطاع مصطفي بذلك الرقم التفوق على أفضل مواسمه التهديفية في الدوري مع الزمالك موسم 2015 / 2016 والتى سجل خلالها خمسة أهداف، ليصبح هذا الموسم الأكثر له الذي يُساهم في الأهداف.