/634763/معديين-مثل-البالغين-الصين-تسمح-باستخدام-لقاح-سينوفاك-للأطفال-سن-3-سنوات

معديين مثل البالغين

وبذلك أصبحت الصين، أول دولة كبرى تمنح الموافقة للأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات، وفقًا لما ذكرته وكاله "بلومبرج" الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير تفيد بأن الأطفال المصابين بهذا المرض يمكن أن يكونوا معديين مثل البالغين.

سينوفاك آمن وفعال للأطفال

وسمحت سنغافورة وهونج كونج وبعض الولايات الأمريكية حتى الآن باستخدام لقاحات فيروس كورونا ضد الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق.

ووفقا لتقرير "بلومبرج" لم يتأكد بعد متى ستتلقى هذه الفئة العمرية جرعاتها الأولى من اللقاح في الصين، حيث أظهر بحث المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، الذي شارك فيه عدة مئات من المشاركين، أن لقاح سينوفاك آمن وفعال للأطفال كما هو الحال بالنسبة للبالغين، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة يين ويدونج لمحطة تلفزيون الصين المركزية الحكومية.

بناءً على احتياجات الصين

وقال يين: "يمكن استخدام نفس اللقاح والكمية والعملية نفسها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عامًا".

وستدفع هيئة الصحة في الصين استخدام اللقاح لمختلف الفئات العمرية بطريقة منظمة بناءً على احتياجات الصين الوبائية والتركيب السكاني.

172 مليون إصابة حول العالم

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في العالم ارتفع إلى 172 مليونا و985 ألفا و880 حالة.

وأفادت الجامعة، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي في العالم وصل إلى 3 ملايين و721 ألفا و660 حالة.