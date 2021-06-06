اجتماعات بالصناعة والمشروعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة

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تستعد عدد من اللجان النوعية البرلمانية عملها، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ولدراسة بعض القوانين والملفات الهامة.

صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن امتناع مدير هيئة التنمية الصناعية التعامل مع النواب

وتعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، اجتماعًا اليوم، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب، رازق راغب ضيف الله بشأن امتناع مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بالإسكندرية عن التعامل مع السادة النواب لبحث شكاوى المواطنين، وعدم اتخاذ فرع الهيئة الإجراءات القانونية المتبعة تجاه المخالفات البيئية والصناعية بإحدى المجازر الآلية بالإسكندرية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

مشروعات النواب تناقش اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي

هذا وتنعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أيضًا لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة فى تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جمهورية مصر العربية، الموقعة فى الكويت بتاريخ 27- 1-2021.

هذا وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها غدًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب.

حيث تناقش كل من طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن عدم إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري لعام 2016 حتى الأن، وطلب الإحاطة طلب الإحاطة المقدم من النائب طه الناظر، بشأن إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري رقم 1 لسنة 2016، و طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جنيدي، بشأن سوء حالة وتهالك مبنى محكمة ناصر.