البيئة: حملة مكبرة لتطوير قرية صفط تراب فى الغربية

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة البيئة ولى مدار يومين فى حملة بقرية "صفط تراب" ضمن الجهود التى تقوم بها بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها وذلك اتساقا مع المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" وكذلك مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتطوير القرى المصرية وجعلها قرى مستدامة بيئيا.





وتم اختيار قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى، لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المستدامة بيئيا، وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الحملة استهدفت إزالة ورفع التراكمات بمنظومة المخلفات بالقرية بالتعاون مع المحافظة وزراعة 1000 شجرة، كما تم توزيع شنط قماش صديقة للبيئة فى الأسواق والأفران، والتوعية بالحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ورفع وعى المواطنين بمخاطر الأكياس البلاستيك وأهمية استبدالها بمنتجات صديقة للبيئة مثل المنتجات الورقية والكرتون.

كما تم تنفيذ وحدة بيوجاز بالقرية لتدريب المزارعين والشباب عليها لتنفيذها بالقرية والتعريف بتكنولوجيا الطاقة الحيوية واستخدامها فى استخراج الطاقة والسماد من خلال تدوير مخلفات الحيوانات وذلك بواسطة الشركات التى أنشأتها وزارة البيئة ودربت كوادرها من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة وذلك تمهيدًا لنشر تلك الوحدات والتى توفر طاقة نظيفة للطهى وسماد عالى الجودة.

وشملت جهود تطوير القرية تنفيذ عدد من الأنشطة بالتنسيق مع محافظة الغربية والجهات المعنية منها تطهير للترع والمصارف، وإلزام المصانع حول القرية بتوفيق أوضاعها، وتنفيذ حملات نظافة بسواعد شباب القرية، وأيضاً تنفيذ حملة توعية وبرنامج بناء قدرات للشباب المتطوعين بالقرية من خلال تقنيات الاتصال عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقايه من فيروس كورونا، كما تم تنفيذ حملات لتشجير الشوارع الرئيسية بالقرية.