جدة - نرمين السيد - قال المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 480 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة بمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين - محور منخفضى الدخل" بمنطقة الـ1.360 فدان، وربطها على المرافق الرئيسية، مضيفاً أنه جارٍ الانتهاء من أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام وإنشاء البرجولات الخشبية بتصميمات مميزة.





وأكد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على بناء السكن الملائم للمواطنين، وترسيخا للجهود المستمرة لمتابعة سير العمل بمشروعات الإسكان بمدينة المنيا الجديدة. وفى سياق متصل، استقبل المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، مسئولى وزارة النقل ومسئولى المكاتب الاستشارية المكلفة بتصميم مسار القطار الكهربائى السريع، وتم المعاينة على الطبيعة فى كامل المسار داخل حدود مدينة النوبارية الجديدة لإزالة أية معوقات تعوق المسار المقترح. وأكد رئيس الجهاز، أن هذا المشروع سيؤدى إلى وجود نهضة حضارية بالمدينة، نظراً لربط المدينة بنظم النقل المتقدمة ومنها مسار القطار الكهربائى السريع بمرحلته الأولى العلمين/العين السخنة.ش

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. تنفيذ 480 وحدة بمبادرة الرئيس سكن لكل المصريين بالمنيا الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.