الأهرام: مصر فى عهد الرئيس السيسى قاطرة التنمية بالقارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - تناولت صحيفة "الأهرام" فى افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الأحد، تصاعد اهتمام مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية سواء بشكل ثنائى أو جماعى.





وأكدت الصحيفة أن الرؤية المصرية تجاه القارة الإفريقية ودعم المشروعات المشتركة وتطوير الموارد الطبيعية والبشرية التى تمتلكها الدول الإفريقية وتعزيز الحكم الرشيد وتطوير قنوات الاتصال الاستخباراتية بما يعود بالنفع على جميع الدول ويخدم أجندة الاتحاد الإفريقى فى آن واحد؛ رسخت قناعة لدى القوى الدولية بأن مصر هى قاطرة الأمن والتنمية فى إفريقيا. وأوضحت أن هناك عدة مؤشرات عكست ذلك الاهتمام منها تعدد الزيارات الرسمية وجولات الوفود البرلمانية والحضور الكثيف للمنتديات الإقليمية والدولية المهنية المعنية بأوضاع القارة سواء تعلقت بقضايا تعزيز التنمية المستدامة وتقليل تأثير تغير المناخ وتسوية مشكلة الديون والحد من تداعيات جائحة "كورونا" أو إسكات بنادق الصراعات المسلحة وإعادة الإعمار فى مرحلة ما بعد النزاعات ومكافحة الفقر ومواجهة أعمال القرصنة البحرية. وأشارت الصحيفة إلى أن التواصل الرئاسى المصرى مع رؤساء بنين والسنغال وبوروندى وجيبوتى خلال الأسابيع القليلة الماضية عكس مدى الحرص على تطوير التعاون فى مجالات مختلفة مثل تقديم الدعم للكوادر الفنية وتعزيز التعاون فى مشروعات البنية التحتية والطاقة.

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