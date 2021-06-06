3 طلبات من البرلمان موجهة للحكومة بشأن التعليم

جدة - نرمين السيد - وجاءت الطلبات على النحو التالى: العضو سحر بشير معتوق و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم، والعضو سكينة سلامة و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية، والعضو مجدى ملك و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل المعوقات أمام الاستثمار كأحد عوامل النمو الاقتصادى.

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