عاجل.. قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 207 لسنة 2021 بإعادة تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة 3 سنوات، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الوزير عباس كامل، أحمد كجوك ممثلًا لوزارة المالية، والدكتور محمد السيد الشناوى محمد سليم ممثلًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد زايد، ممثلًا للمجلس الأعلى للجامعات، ومحمد طارق محمد عبد القادر، ويوهانسن يحيى محمد عيد، ووائل عبد الرازق أحمد قرطام، ومحمد شريف ديلاور، ومحمد صالح هاشم حماد من ذوى الخبرة.





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