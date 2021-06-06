قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢١ باعادة تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة ثلاث سنوات. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، وجاءت الأسماء كما هو موضح في الصورة التالية.

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