تاج الدين: المبادرات الرئاسية أنجزت مشاكل صحية في رعاية ملايين المواطنين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، اليوم الأحد، على أهمية المبادرات الرئاسية، موضحا أنها أنجزت مشاكل صحية كثيرة في رعاية ملايين المواطنين سواء من الناحية الوقائية أو العلاجية.
وقال الدكتور تاج الدين، في تصريح خاص لبرنامج "صباح الخير يامصر" بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن المبادرات الرئاسية الصحية تسعى بإرادة سياسية قوية لحل مشاكل كثيرة سريعة .
وأضاف أن قطاع الصحة حاليا يشهد تغييرا جذريا بفضل الإرادة السياسية القوية لإعادة هيكلة النظام الصحي بجميع مكوناته، موضحا أن النظام الصحي خلال الفترة الحالية مع التقدم التقني والمهني سواء بشكل وقائي وتشخيصي وعلاجي وبظهور أساليب علاجية جديدة جدا وتدخلات طبية حديثة بتكنولوجيا متقدمة أصبح ذي تكلفة عالية جدا ويحتاج خبرة مهنية وكوادر بشرية مدربة تحتاج في نفس الوقت لإمكانيات هائلة داخل المؤسسات الطبية.
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