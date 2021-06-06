مواعيد مباريات اليوم الأحد.. القنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد مباريات في منتخابات العالم مواجهات الودية للمنتخبات الأوروبية والإفريقية.

وتقام مواجهة بين منتخب إنجلترا أمام منتخب رومانيا في المباراة التي تقام على ريفرسايد ستديوم، والجزائر تلاقي مالي على ملعب مصطفى تشاكر بالجزائر.

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تقام مباراة النمسا ضد سلوفاكيا وتنطلق المباراة في تمام 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

إنجلترا ضد رومانيا وت وتذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الدانمارك ضد البوسنة والهرسك وتُذاع على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

هولندا ضد جورجيا وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

تقام لوكسمبرج أمام منتخب إسكوتلندا وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

مولدوفا أمام منتخب إذربيجان وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3.

النرويج ضد اليونان وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 4.

بلجيكا ضد كرواتيا وتنطلق المباراة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium

يدخل منتخب الجزائر أمام نظيرة مالي وتنطلق المباراة في تمام 9:30 مساءً، وتذاع على قناة Algerian TV.

كرة السلة رجال

تقام مباراة لكرة السلة اليوم الأحد بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، علي صالة برج العرب بالإسكندرية، في أولي مواجهتهما بالدور النصف النهائي من دوري السوبر الإفريقي للمحترفين

ويسعى رجال سلة الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز، في إطار المنافسة على لقب البطولة، فيما شهد المران الأخير لرجال سلة الأهلي تركيزاً كبيراً من جانب الجهاز الفني علي العديد من الجوانب الخططية والفنية، وذلك من اجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للظهور بشكل مميز.

فيما طلب ماريو بالما المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية والتركيز الشديد من أجل الظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز خلال المباراة.

من ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.