/634769/تحتوي-على-كائنات-حية-أمراض-معدية-تنقلها-الشيشة-ابتعد-عنها

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الشيشة ممتلئة بالكائنات الحية الدقيقة خاصة بعد استخدامها من جانب أكثر من شخص.

وأكدت أن الأمر ما يرفع احتمالية انتقال الأمراض المعدية بين مستخدميها مثل فيروسات الجهاز التنفسي وفيروس التهاب الكبد سى والسل وفيروس كورونا.

المدخنين من مرضى القلب والجهاز التنفسى

وزارة الصحة والسكان، أكدت أن المدخنين من مرضى القلب والجهاز التنفسى أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا مطالبة بالإقلاع عن التدخين تماما.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن السيجارة تخنق الرئتين وباقى أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم.

مدمنين سلبيين

ونصحت بالتوقف الفورى عن التدخين، لافتة إلى أن التدخين يضر رئتيك ويزيد من احتمالية إصابتك بمضاعفات فيروس كورونا وطالبت بالتوقف عنه سريعا.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.

الصين تسمح باستخدام اللقاح للاطفال

سمحت الصين بالاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا للأطفال، التابع لشركة سينوفاك لتصبح أول دولة كبرى تمنح الموافقة للأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات، وفقا لما ذكرته وكاله "بلومبرج" الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير تفيد بأن الأطفال المصابين بهذا المرض يمكن أن يكونوا معديين مثل البالغين، وسمحت سنغافورة وهونج كونج وبعض الولايات الأمريكية حتى الآن باستخدام لقاحات فيروس كورونا ضد الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق.

لقاح سينوفاك آمن وفعال للأطفال

ووفقا لتقرير "بلومبرج" لم يتأكد بعد متى ستتلقى هذه الفئة العمرية جرعاتها الأولى من اللقاح في الصين، حيث أظهر بحث المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، الذي شارك فيه عدة مئات من المشاركين، أن لقاح سينوفاك آمن وفعال للأطفال كما هو الحال بالنسبة للبالغين، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة يين ويدونج لمحطة تلفزيون الصين المركزية الحكومية.

وقال يين: "يمكن استخدام نفس اللقاح والكمية والعملية نفسها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عامًا"، وستدفع هيئة الصحة في الصين استخدام اللقاح لمختلف الفئات العمرية بطريقة منظمة بناءً على احتياجات الصين الوبائية والتركيب السكاني.