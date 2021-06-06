/634770/شوقي-غريب-يحدد-موعد-سفر-منتخب-مصر-الأولمبي-إلي-أولمبياد-طوكيو2022

قرر الجهز الفني لمنتخب مصر الألولمبي بيقادة شوقي غريب المدير الفني، أن يوم 16يوليو المقبل موعد سفر بعثة المنتخب إلي طوكيو، وذلك استعداداً للمشاركة في الألولمبيات، حيث تنطلق البطولة يوم 22 يوليو بمواجهة استراليا.

فيما قرر شوقى غريب إراحة طاهر محمد طاهر وعمر مرموش لاعبا المنتخب الأولمبى من التدريبات لمدة 5 أيام وعدم خوض ودية جنوب أفريقيا الأولى المقرر لها 10 يونيو الجارى، على أن يعودا بعدها لتجهيزهما لودية جنوب أفريقيا الثانية يوم 13.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد فى نصف نهائى دوري السوبر الإفريقي لكرة السلة رجال

وانضم طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى لمعسكر منتخب مصر الألولمبي بيقادة شوقى غريب فى معسكر العين السخنة، وخضع للكشف الطبى تحت إشراف طبيبى المنتخب أيمن زين وصلاح عاشور، وأثبتت الأشعة التى اصطحبها طاهر محمد إصابته بآلام فى الأنكل.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

كانت النسخة 32 من البطولة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي تضم 24 منتخب، وبعد نجاح التجربة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استمرار المسابقة بنفس النظام في النسخة القادمة، والتي ستستضيفها الكاميرون عوضًا عن نسخة العام الحالي التي سحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم جاهزية الأراضي الكاميرونية لاحتضان المحفل الإفريقي الأهم على صعيد كرة القدم.

ونتيجة لتفشي فيروس كورونا، قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل البطولة لمدة عام على شاكلة ما قام به الاتحاد الأوروبي بخصوص كأس الأمم الأوروبية، لتقام بذلك في يناير 2022 وتستمر الكاميرون في احتضانها.