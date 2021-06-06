/634771/الثانوية-العامة-البرلمان-يفوض-هيئه-مكتبه-لتحديد-موعد-مناقشة-3-طلبات-بشأن-منظومة-التعليم

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 3 طلبات مقدمة من النواب.

وجاءت الطلبات على النحو التالي:

1- العضو سحر بشير معتوق وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم.

2- العضو سكينة سلامة وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية.

3- العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل المعوقات أمام الاستثمار كأحد عوامل النمو الاقتصادي.