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/634771/الثانوية-العامة-البرلمان-يفوض-هيئه-مكتبه-لتحديد-موعد-مناقشة-3-طلبات-بشأن-منظومة-التعليم
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 3 طلبات مقدمة من النواب.
وجاءت الطلبات على النحو التالي:
1- العضو سحر بشير معتوق وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم.
2- العضو سكينة سلامة وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية.
3- العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل المعوقات أمام الاستثمار كأحد عوامل النمو الاقتصادي.
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