/634772/جريمة-بشعة-قصة-شاب-قتل-والده-ووالدته-وطفلين-في-سوهاج

في جريمة بشعة للغاية، قام شاب ثلاثيني بقتل والده ووالدته وطفلين مستخدما الساطور بدون أي قلب.

دخل المتهم إلى المنزل ناحية قرية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات وبحوزته سلاح عبارة عن ساطور، وقام بالتعدى على والده البالغ من العمر 70 سنة، ووالدته البالغة من العمر 55 سنة وطفلين، مما نتج عنه وفاتهم فى الحال.

كما قام المتهم بالتعدى على شقيقته، ما نتج عنه إصابتها بجروح بالغة الخطورة بكافة أنحاء الجسم.

وفاة والده ووالدته وطفلين

وكان قد تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، يفيد بقيام شاب التعدى على أسرته باستخدام ساطور، ما نتج عنه وفاة والده ووالدته وطفلين.

كما أصاب شقيقته بإصابات متفرقة بالجسم وحالتها العام سيئة.

وتم ضبط المتهم، وفرض كردون أمنى بالمنطقة لمتابعة الحالة الأمنية.

التحفظ على المتوفين الأربعة

تم التحفظ على المتوفين الأربعة بمكان الحادث تحت تصرف النيابة العامة لحين المعاينة تمهيدا لنقلهم لمشرحة المستشفى المركزى.

وتم تحويل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعى فى حالة خطرة لتلقى العلاج.

يعانى من إضرابات نفسية

وعند إلقاء القبض على المتهم والسلاح المستخدم، كان في حالة هياج، حيث أشارت التحريات الأولية وشهادة الجيران، أن المتهم يعانى من إضرابات نفسية، وهو ما أقرته زوجته، وأنه دائم الهذيان بكلمات غير مفهومة.